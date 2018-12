9. Dezember 2018, 21:54 Uhr Bewerbungsphase läuft Unternehmerpreis unter dem Motto "Vielfalt"

Auch in diesem Jahr haben Unternehmen aus dem Landkreis wieder die Möglichkeit, sich um den Unternehmerpreis 2019 bewerben. Heuer steht die Ausschreibung unter dem Motto "Vielfalt". Neben dem Hauptpreis unter dem Titel "Integration im Fokus" gibt es auch einen Sonderpreis "Inklusion" zu gewinnen. Mit dem Hauptpreis werden Arbeitgeber ausgezeichnet, die sich für die Anerkennung der Berufsabschlüsse ausländischer Mitarbeiter engagieren. Bewerben können sich Unternehmer, die Mitarbeiter im Prozess der Berufsanerkennung unterstützen oder bereits unterstützt haben. Arbeitgeber können auch von ihren Mitarbeitern vorgeschlagen werden. Eine Bewerbung ist in den Kategorien "weniger als zehn Mitarbeiter", "mehr als zehn Mitarbeiter" sowie "fünfzig und mehr Mitarbeiter" möglich. Der Sonderpreis Inklusion geht an ein Unternehmen, das sich in besonderer Weise für die nachhaltige Beschäftigung von Mitarbeitern mit Behinderung einsetzt.

Arbeitgeber können sich sowohl um den Haupt- und Sonderpreis als auch lediglich um einen der beiden Preise bewerben. Die Bewerbungsunterlagen gibt es im Internet unter www.lra-ebe.de in der Rubrik Demografie. Die Bewerbungsfrist läuft bis Montag, 28. Januar. Über die Preisträger entscheidet eine unabhängige Jury. Beim Wirtschaftsempfang des Landkreises im Mai 2019 werden die Gewinner bekannt gegeben.