17. September 2018, 22:08 Uhr Bewerbungen willkommen Singend geht alles leichter

"Songs of Hope" hieß die Initiative von Christian Bergmann, ein offener Musikkreis für Einheimische und Geflüchtete in Grafing.

Ein Ebersberger Fonds stellt für Bedürftige, die gerne musizieren möchten, finanzielle Hilfe bereit

Von Max Nahrhaft, Ebersberg/Grafing

Das Musizieren zuweilen ein teures Vergnügen sein kann, wird wohl niemand bestreiten. Instrumente, Unterricht, Liederbücher - damit sind Kosten verbunden, die nicht jeder auf sich nehmen kann. Deswegen bietet das Katholische Kreisbildungswerk (KBW) in Ebersberg nun schon seit zwei Jahren einen Musikfonds an. So soll Musik inklusiver werden. Das Budget des Projektes mit dem Namen "Neu.Zusammen.Leben" stammt aus dem Erlös eines Benefizkonzertes - und ist daher endlich. Doch noch ist Geld da, und das Team des KBW freut sich über jede Bewerbung.

Dass die Hilfe überhaupt zustande kam, ging auf die Initiative einiger Musiker aus Ebersberg zurück. Eine "Spinnerei" sei das damals gewesen, erzählt Roland Schachtner, einer der Musiker. Im Spätsommer 2015, vor drei Jahren also, seien sie zusammen gesessen. Sie, das sind Schachtner und seine Frau Cordula, sowie die beiden Freunde Susan Fahrer und Franz Schmidbauer. Alle verfolgten damals über die Medien, wie viele Geflüchtete aus Afrika und dem Nahen Osten in Deutschland ankamen. "Wir stellten uns alle die selbe Frage: Wie können wir aktiv werden?", so Schachtner.

Die vier Musiker kannten sich schon lange und wussten daher, wo ihre Qualitäten liegen. Und so wurde aus der "Spinnerei" schnell Realität und sie taten, was sie am besten konnten: Musik machen. Im Frühjahr 2016 organisierten sie ein Benefizkonzert im Alten Speicher. Viele Leute kamen und spendeten. Mit dem Erlös sollten musikalische Projekte für Bedürftige gefördert werden. "Der Aufhänger war die Integration, aber uns ist wichtig, dass nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Einheimische gefördert werden", sagt Schachtner. So kam man in Kontakt mit dem KBW, das die Organisation des Fonds übernahm.

Seitdem haben sich dort viele Menschen beworben und Unterstützung gefunden. Man schaffte Liederbücher für nigerianische Neumitglieder eines Chores an oder bezahlte den Gitarrenunterricht für Kinder aus finanziell schwachen Familien. Besonders freute sich Christian Bergmann aus Pfaffing, etwas östlich von Steinhöring. Er ist als Singleiter in der Ebersberger Volkshochschule tätig und arbeitete damals mit Flüchtlingen, die gerade erst im Landkreis angekommen waren. "Ich wollte Hoffnung spenden - und dafür ist Musik genau das Richtige", sagte Bergmann. Entsprechend nannte er sein Projekt auch "Songs of Hope". In Grafing traf sich auf seine Einladung hin eine offene Gruppe aus Einheimischen und Ankommenden. Sie sangen gemeinsam, spielten auf Instrumenten aus aller Welt und lernten, Vorurteile abzubauen. "Es hat ein echter Austausch stattgefunden", so Bergmann, "ich habe die Menschen animiert, ihre Kulturen einzubringen." Mit Hilfe des Musikfonds konnte er sich außergewöhnliche Musikinstrumente ausleihen und die gemeinsame Zeit einfach bunter gestalten. Dass die Gruppe sich irgendwann auflöste, bedauert er sehr. "Die Bereitschaft war da, doch als das Landratsamt begann, die Flüchtlinge in andere Gemeinden zu verlegen, war für viele die Anfahrt nicht mehr möglich."

Dass die Förderung des Fonds jedoch nicht auf die Bezuschussung von Gesangsstunden beschränkt ist, sondern sich jede musikalische Initiative bewerben kann, betont Jennifer Becker, Geschäftsführerin des KBW. "Die Antragssteller müssen lediglich gemeinnützig arbeiten und dürfen nicht profitorientiert denken." Denn schlussendlich solle die Gesellschaft, nicht eine Einzelperson bereichert werden. "Am besten geht man an die Sache einfach mit viel Herzblut heran", so Schachtner. Er jedenfalls freue sich immer, wenn er weiterhelfen könne.

Initiativen werden mit maximal 2 000 Euro pro Maßnahme unterstützt. Weitere Informationen zum Musikfonds, dessen Vergabekriterien und Antragsfristen erteilt Andreas Stadler vom KBW, erreichbar per Mail an aysl-koordinatio@kbw-ebersberg.de und telefonisch unter (08092) 850 79 13.