31. August 2018, 22:19 Uhr Bewerbungen weiterhin möglich Auch kurzfristig noch Chancen

Zum Start des Ausbildungsjahrs bleiben Stellen unbesetzt

Mit Beginn September treten 282 Jugendliche und junge Erwachsene im Landkreis Ebersberg eine Ausbildung in Berufen aus Industrie, Handel und Dienstleistungen an. Das teilt die IHK für München und Oberbayern mit. Nach der vorläufigen Statistik zum Beginn des Ausbildungsjahres ist dies ein Minus von 2,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Seit 2010 gab es noch nie so wenige Neuverträge wie heuer. Das ist schade, denn angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes setzen die Unternehmen zu Recht auf den selbst ausgebildeten Nachwuchs", sagt Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg.

Viele Betriebe hatten auch heuer große Mühe, bis zum 1. September alle Lehrstellen zu besetzen. Für 281 freie Plätze gibt es aktuell nur 58 unversorgte Bewerber, wie aus der Statistik der Arbeitsagentur hervorgeht, die auch Ausbildungsstellen und Bewerber im Handwerk und in den freien Berufen berücksichtigt. Ziegltrum-Teubner: "In praktisch allen Branchen nehmen Betriebe auch noch kurzfristig Bewerbungen an." Zahlreiche freie Lehrstellen sind unter www.ihk-lehrstellenboerse.de zu finden.