31. August 2018, 22:19 Uhr Betrunkene schlägern sich Handgreiflichkeiten am Bahnhofskiosk

Zu einer Auseinandersetzung ist es am Donnerstag gegen 18.30 Uhr am Bahnhofskiosk gekommen. Ein 28-jähriger Ebersberger und ein 50-jähriger Rentner aus Markt Schwaben gerieten laut Polizei aus noch unbekanntem Grund in Streit. Der jüngere Mann schubste den Rentner mehrmals, dieser prallte mit dem Rücken gegen eine Kante der Hauswand. Aufgrund seiner Rückenschmerzen wurde der Rentner vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligte waren alkoholisiert.