13. November 2018, 11:31 Uhr Autobahnpolizei Betrunkene Autofahrerin beißt Polizist

Eine 51-jährige Frau aus dem Landkreis Ebersberg fährt in Schlangenlinien über die A94. Später bekommt sie Besuch von der Polizei.

Am Montagabend hat ein Polizist bei einem Einsatz im Landkreis Ebersberg eine Bisswunde von einer betrunkenen Frau erlitten. Ausgangspunkt war die Beobachtung eines Autofahrers, dem auf der A 94 ein Auto auffiel, das in Schlangenlinien Richtung München fuhr. Der Mann verständigte die Polizei und gab das Kennzeichen durch, verlor das Fahrzeug aber aus den Augen. Polizeibeamte der Autobahnpolizei Hohenbrunn trafen die Frau schließlich an ihrem Wohnsitz an.

Der Mitfahrt zur Blutentnahme widersetzte sie sich jedoch so vehement, dass ein Beamter eine Bisswunde und eine Handverletzung erlitt. Letztendlich konnte die Blutentnahme bei der Polizei in Poing durchgeführt werden. Ein Alkohol-Test hatte zuvor einen Wert von 1,1 Promille ergeben. Die Fahrerin erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen eines tätlichen Angriffs auf einen Polizeibeamten.