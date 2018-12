3. Dezember 2018, 22:06 Uhr Betrunken im Auto unterwegs Familienvater verletzt zwei Beamte

Mitsamt Frau und zwei Kleinkindern im Gepäck war ein 32-Jähriger mit dem Auto am Sonntagabend auf der B12 bei Hohenlinden unterwegs. Weil das Fahrzeug sehr langsam und in Schlangenlinien gefahren ist, verständigte eine andere Autofahrerin die Polizei. Eine Streife konnte das Auto schließlich in Poing stoppen. Bereits zu diesem Zeitpunkt fiel den beiden Beamten der starke Alkoholgeruch des Fahrers auf, der einen Alkoholtest und weitere Maßnahmen allerdings verweigerte. Zusammen mit einer weiteren Streife mussten die Polizisten den Mann deshalb mit Zwangsmitteln zur Polizeiinspektion bringen. Ein Beamter und eine Beamtin erlitten dabei leichte Verletzungen. Nach der Blutentnahme verbrachte der Beschuldigte noch einige Zeit in der Arrestzelle, da er zu aggressiv war, um ihn zu entlassen. Gegen ihn werden Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Widerstand und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte erstellt.