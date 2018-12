16. Dezember 2018, 22:00 Uhr Betrunken am Steuer Zwei Alkoholfahrten in Markt Schwaben

In Markt Schwaben sind zum Ende der Woche zwei Alkoholsünder am Steuer erwischt worden. Wie die Polizei Poing mitteilte, fiel ein 60-Jähriger Mann aus Markt Schwaben am Freitagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle durch Alkoholgeruch auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über dem erlaubten. Bilanz: Ein einmonatiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Am Sonntagmorgen kontrollierte die Polizei in Markt Schwaben wiederum einen 20-jährigen Autofahrer aus dem Raum Erding, bei dem die Beamten ebenfalls Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Auf der Dienststelle wurde schließlich ein Wert von 1,12 Promille festgestellt. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt. Auf ihn kommt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.