18. Februar 2019, 21:44 Uhr Betrug Finanzamt warnt vor "falschen" Beamten

In den vergangenen Tagen wurden Fälle bekannt, bei denen sich Betrüger in Telefonanrufen als Finanzbeamte ausgeben um persönliche Daten in Erfahrung zu bringen. In Einzelfällen suchten die falschen "Finanzbeamten" sogar Personen zu Hause auf. Wie das Finanzamt Ebersberg mitteilt, würden Außenprüfungen meist nur nach schriftlicher Ankündigung stattfinden. Wenn echte Finanzbeamte unangekündigt erscheinen, müssen sie sich mit einem Dienstausweis legitimieren. Bei Zweifeln an der Echtheit sollte man sich umgehend beim zuständigen Finanzamt rückversichern.