26. April 2019, 21:52 Uhr Betreuungszentrum Kicken gegen die Stars

Ehemalige Fußballprofis kommen zu Benefizspiel nach Steinhöring

Einmal selbst gegen die großen Idole kicken, das ist der Traum eines jeden Fußballspielers. Für eine Auswahl des Einrichtungsverbunds Steinhöring (EVS), die sich aus Menschen mit Behinderung zusammensetzt, wird dieser bald Wirklichkeit werden. Denn zu einem Benefizspiel treten die sogenannten "BZ-Löwen" gegen ehemalige Profispieler des TSV 1860 München und des FC Bayern München an. Los geht's am Sonntag, 5. Mai, um 13 Uhr auf dem Fußballplatz des TSV Steinhöring am Bachkramerweg 14. Nach einem "Vorrundenspiel" um 14 Uhr geben sich von 15 Uhr an die ehemaligen 1860-Profis Thomas Miller, Hans-Dieter Seelmann, Herbert Waas, Bernhard Winkler, Michael Hofmann, Benny Lauth, Karsten Wettberg, Erich Beer und Jimmy Schmitt sowie die Ex-Bayern-Stars Bernd Dreher und Peter Kupferschmidt die Ehre.

Rund um das Spiel wird ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik und Verpflegung geboten. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Der Eintritt ist frei, über Spenden freut sich der Einrichtungsverbund. Der Erlös des Benefizspiels unterstützt das Ambulant Begleitete Wohnen (ABW) des EVS beim Kauf eines dringend benötigten Fahrzeugs. Weitere Informationen sind auf der Homepage des Einrichtungsverbunds Steinhöring unter www.evs-steinhoering.de zu finden.