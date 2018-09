14. September 2018, 22:12 Uhr Betreuung im Alter Jemand, der sich kümmert

Poing schafft eine weitere Stelle für die Belange alter Gemeindemitglieder: Ab kommendem Jahr gibt es eine Fachkraft für Seniorenarbeit, die als Ansprechpartner für alle Senioren und deren Angehörige zur Verfügung steht und präventiv Hausbesuche vornehmen soll

Von Johanna Feckl, Poing

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates schilderte Peter Maier (SPD) ein Szenario: Irgendwo in Poing wird irgendwann einmal eine Haustüre aufgebrochen. In der dazugehörigen Wohnung dahinter lebt ein Senior oder eine Seniorin - oder besser gesagt: lebte. Tot liegt er oder sie in der Wohnung. Seit Monaten. Niemand hatte bemerkt, dass dieser Mensch gestorben ist. Peter Maier und alle übrigen Poinger Gemeinderäte möchten so etwas nicht erleben. Vom kommenden Jahr an soll deshalb eine zusätzliche und damit dritte Fachkraft für Seniorenarbeit eingestellt werden.

Die Gemeinde arbeitet schon seit einiger Zeit an einem kommunalen Seniorenkonzept. Vertreter unterschiedlicher Organisationen, wie dem Seniorenbeirat, der Caritas, der Arbeiterwohlfahrt (Awo) und des Gemeinderates, erarbeiteten im März dieses Jahres in einem Workshop zentrale Forderungen, die im Mai in einer Gemeinderatssitzung präsentiert wurden. Im Zuge des Workshops gab die Gemeinde auch eine Untersuchung in Auftrag, die die Einwohnerentwicklung bis zum Jahr 2033 und daran geknüpft den Pflegebedarf ermitteln sollte.

Heike Pethe vom Münchner Datenanalyse-Unternehmen "Büro für räumliche Entwicklung" stellte bei der Sitzung am Donnerstagabend die Ergebnisse vor. Demnach wird die Zahl der Poinger Einwohner über 65 Jahre von aktuell 2189 auf ungefähr 3430 ansteigen, ein Plus von mehr als 50 Prozent. Auf eine Nachfrage von Peter Maier erklärte Pethe, dass bei dieser Prognose ältere Hinzuziehende bereits berücksichtigt seien: Viele Eltern der jungen Familien, die derzeit nach Poing ziehen, werden in einigen Jahren pflegebedürftig sein und von Tochter oder Sohn in die Gemeinde geholt werden. Eine "gewisse Dynamik" bei den Zahlen schließt Pethe aber nicht aus.

Der konkrete Pflegebedarf wurde bei der Untersuchung unterteilt in ambulante und stationäre Pflege sowie betreutes Wohnen. 2017 lebten in Poing 79 Menschen, die ein ambulanter Pflegedienst betreute. Bis zum Jahr 2033 werden es voraussichtlich 116 Poinger sein. Das Angebot nehmen weitaus mehr Männer als Frauen in Anspruch, weil in den meisten Fällen Männer in jüngerem Alter auf Pflege angewiesen sind, die dann die Ehefrauen und ambulante Pflegedienste übernehmen.

Frauen werden meistens erst in sehr hohem Alter pflegebedürftig und greifen dann eher auf stationäre Pflege zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 34 Senioren stationär in Poing gepflegt, davon 20 Nicht-Poinger. 15 Poinger wurden in anderen Gemeinden gepflegt. Im Jahr 2033 wird Poing etwa 58 stationäre Pflegeplätze benötigen; ungefähr 25 Poinger werden auswärtig stationär gepflegt. 23 Menschen leben in einer betreuten Wohnanlage. In 15 Jahren werden 40 Plätze notwendig sein. Dem Erstaunen von Manfred Kammler (Grüne), dass ihm diese Zahlen gering vorkämen, entgegnete Pethe, dass das ein Wachstum von beinahe 50 Prozent sei. Sie wies darauf hin, dass Senioren, die innerhalb der Familie gepflegt werden, bei den Prognosen nicht berücksichtigt sind, "und das sind aber die meisten!"

Angesichts dieser Entwicklungen sahen sich die Gemeinderäte in dem Vorhaben bestärkt, eine zusätzliche und damit dritte Fachkraft für Seniorenarbeit zu schaffen. Das schlugen die Workshop-Teilnehmer vor einigen Monaten vor. Nun steht das Anforderungs- und Aufgabenprofil: Idealerweise ein Sozialpädagoge soll durch präventive Hausbesuche ein "Kümmerersystem" als zusätzliches, niedrigschwelliges Angebot für Senioren aufbauen. Die Gemeinde wird die Stelle ausschreiben, sobald der Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet ist. Bürgermeister Albert Hingerl (SPD) freute sich über diesen Beschluss. "Jetzt können wir unsere Arbeit beginnen."