3. September 2018, 22:09 Uhr Besuch im Oktober Trogir-Verein sucht Gastgeber

Auch in diesem Jahr will die Gemeinde Vaterstetten den Kontakt mit der kroatischen Partnergemeinde Trogir pflegen. Vom 1. bis zum 7. Oktober werden wieder Gäste aus Dalmatien nach Bayern kommen. Angekündigt sind etwa 20 Musikschüler im Alter zwischen zwölf und 15 Jahren sowie etwa 15 Erwachsene, für alle sucht der Partnerschaftsverein nun noch Unterkünfte bei Privatleuten. Ein einfaches Gästequartier sei ausreichend, Luxus müsse nicht geboten werden, heißt es in der Pressemitteilung: "Die Klappcouch tut es auch." Die Jugendliche sollen möglichst paarweise untergebracht werden. Außerdem hofft der Partnerschaftsverein auf Mithilfe bei der Programmgestaltung und der Betreuung der Gäste. Nähere Informationen gibt es bei Annika Deutschmann, Telefon (0176) 61 07 96 88 oder Bianka Krause, Telefon (0160) 177 09 13 beziehungsweise per Mail an betten@pvt2009.org.