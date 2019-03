10. März 2019, 18:20 Uhr Bessere Informationen Bahn will Fakten liefern

Im Internet wird künftig regelmäßig über den Brenner-Zulauf informiert

Unter dem Titel "Fakt ist..." wollen die Deutsche Bahn und die Österreichische Bundesbahn (ÖBB) ihr Informationsangebot zum Bahnprojekt Brenner-Nordzulauf erweitern. Von sofort an erscheinen in regelmäßigen Abständen Faktenchecks auf der Internetseite unter www.brennernordzulauf.eu. Dabei würden aktuelle Fragen aus der Planung und dem Projektumfeld in den Fokus gerückt, teilt die Bahn in einer Pressemitteilung mit. Die Planung einer Neubaustrecke und der Eisenbahnbetrieb seien oft technisch kompliziert und sehr spezifisch. "In den Diskussionen mit den Bürgerinnen und Bürgern haben wir gemerkt, dass viele Zahlen und Behauptungen im Raum stehen. Wir möchten diese Themen sammeln und anhand von Fakten einordnen", so Torsten Gruber, Gesamtprojektleiter der DB.

Wie viele Züge auf der bestehenden Strecke noch Platz haben, ist eine dieser Fragen. Aus diesem Grund widmet sich die erste Folge des Faktenchecks der Kapazität auf der zweigleisigen Bahnstrecke im Inntal. "Die Antwort auf die Frage der Leistungsfähigkeit ist nicht so einfach, wie sie oft dargestellt wird. Viele einzelne Faktoren beeinflussen die Streckenkapazität", erklärt Gruber. Zwischen der Kapazität und der wirtschaftlich nutzbaren Streckenauslastung bestehe zudem eine Differenz. Demnach liege die Kapazität der bestehenden Strecke bei 260 Zügen pro Tag, die tatsächlich wirtschaftlich nutzbare Auslastung liege aber 20 Züge niedriger. In der ersten Jahreshälfte 2018 fuhren laut Bahn täglich bereits 199 Züge durch das deutsche Inntal.

In den kommenden Wochen und Monaten folgen unter anderem Faktenchecks zum Südzulauf auf italienischer Seite und zur Betriebsführung der Neubaustrecke. Die erste Ausgabe von "Fakt ist..." mit ausführlichen Informationen zur Kapazität der Bestandsstrecke ist ab sofort unter www.brennernordzulauf.eu/faktencheck.html abrufbar.