22. August 2018, 22:04 Uhr Besser singen Training für Goldkehlchen

Chorverband bietet Fortbildungsseminar für Sänger und Chorleitungen an

Der Chorverband Region Münchener Osten hat es sich zur Aufgabe gemacht, Vereine und Ihre Mitglieder bei der Verbesserung des individuellen Gesangs zu unterstützen. In den vergangenen Jahren gelang es, hochkarätige Dozenten wie die Musikprofessoren Kurt Suttner und Max Frey sowie Alexandra Ziegler, für die Ausbildung in "Complete Vocal Technique" autorisiert, zu gewinnen. Die Nachfrage war jeweils immens. Stets bewegt die Mehrzahl der Laien- und Freizeitsänger die Frage "Wie kann ich leichter nach Noten singen?" Dieser Frage geht der Dozent Joachim Göldner in einem eintägigen Seminar Titel am Samstag, 6. Oktober, 10- 17 Uhr im Pfarrsaal von St. Ägidius, Kirchenplatz 4 nach.

Die Fortbildung richtet sich an Chorsängerinnen und -sänger und Chorleiter. Eine Mitgliedschaft in einem Chor des Chorverbands ist nicht erforderlich. Zu Beginn wird eine konkrete Methode zur Verbesserung der Blattlesefähigkeit vorgestellt. Anhand dieser werden unterschiedliche Stücke zusammen studiert und geprobt. Es ist auch möglich, Wunsch-Stücke anzumelden, über deren Verwendbarkeit für die Fortbildung der Dozent entscheidet.

Dozent Joachim Göldner ist Musiklehrer, Chor-, Ensemble- und Bigband-Leiter am Max-Planck-Gymnasium München. An der Hochschule für Musik und Theater München hat er einen Lehrauftrag für Gehörbildung und Solfège - Lehre, die anhand von Übungen befähigen soll, primavista zu singen. Göldner ist ist Mit-Herausgeber des "Schul-Chorbuchs für allgemein bildende Schulen" sowie Dozent der Chorleiterausbildung des Bayerischen Sängerbunds.

Die Teilnehmer des Seminars bilden gleichzeitig den Chor. Die maximale Teilnehmerzahl ist auf 50 beschränkt. Die Anmeldegebühr beträgt 15 Euro für Mitglieder des Bayerischen Sängerbundes, 25 Euro für externe Teilnehmer. Anmeldungen sind per formloser Mail mit Name, Adresse, und Telefonnummer an 2.chorleiter@chorverbandmore.de möglich. Martin Baumann, 2. Chorleiter des Chorverbands, bittet die Interessenten, die Anmeldegebühr erst dann zu überweisen, nachdem sie eine Mail zur Bestätigung Ihrer Zulassung mit den Zahlungsinformationen erhalten haben. Ein Anspruch auf Rückerstattung der Anmeldegebühr besteht nur bei Ausfall der Fortbildung beziehungsweise bei Abmeldung vor Dienstag, 25. September.