2. Juli 2019, 22:06 Uhr Besonderes Erlebnis Mit Schützen marschiert

"Musikkapelle Gelting": von Hannover zum Poinger Volksfest

Auf ein ganz besonderes Erlebnis kann die Musikkapelle Gelting nun zurückblicken: Die Musikerinnen und Musiker aus Pliening samt einigen Gastspielern aus Poing und Kirchheim waren am vergangenen Wochenende beim größten Schützenfest der Welt, dem "Schützenausmarsch 2019" in Hannover.

Bereits am Freitagabend durfte die Musikkapelle Gelting zusammen mit dem Jagdhornbläsercorps Calenberg einen feierlichen ökumenischen Eröffnungsgottesdienst zum 490. Schützenfest in der Marktkirche stimmungsvoll musikalisch umrahmen. Anschließend führten die Geltinger Musikerinnen und Musiker den Zug an und marschierten zum Neuen Rathaus. Hier wurden die neuen vier Bruchmeister von der Bürgermeisterin verpflichtet und die Stadt- und Regionskönige sowie die niedersächsischen Schützenkönige geehrt, bevor dann die Ehrengäste mit zünftiger Musik der Geltinger Truppe zum Festplatz begleitet wurden.

Am Sonntag begleiteten um die hundert Kapellen den rund zehn Kilometer langen Schützenausmarsch durch die Innenstadt, unter ihnen auch die Geltinger Musikanten. Beteiligt waren außerdem Festwagen und Kutschen, Karnevals- und Reitvereine sowie zahlreiche Kultur- und Folkloregruppen aus mehreren Ländern, insgesamt zählte man mehr als 12 000 Teilnehmer. Wie die Geltinger berichten, war der Tag eine "Hitzeschlacht - mit strahlend blauem Himmel, sengender Sonne und gefühlt 41 Grad". An den Straßen und auf den Tribünen hatten sich trotzdem zahlreiche Zuschauer eingefunden. "Insgesamt ein erlebnisreiches Wochenende für unsere Truppe", resümieren die Plieninger.

Doch bereits am Freitag, 5. Juli, beim Volksfesteinzug in Poing sind die Geltinger Musiker wieder dabei, wenn es heißt "Ozapft is". Außerdem lädt die Musikkapelle Gelting am Sonntag, 7. Juli, alle Fans und Liebhaber der Blasmusik zum Standkonzert am "Marienplatz" (vor dem Pfarrheim) ein. Das Motto lautet: "Europa verbindet", Beginn ist um 10.50 Uhr nach dem Pfarrgottesdienst in der Geltinger Kirche. Für eine kleine Bewirtung ist gesorgt.