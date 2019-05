20. Mai 2019, 21:47 Uhr Besonderes Angebot Lauftraining mit Sonja von Opel

Zur Vorbereitung auf den neunten Ebersberger Stadtlauf am 30. Juni haben die Organisatoren ein besonderes Schmankerl für Laufbegeisterte organisiert. Die bekannte Lauf-Trainerin Sonja von Opel kommt am Mittwoch, 22. Mai, nach Ebersberg und bietet ein spezielles Tempotraining zur Rennvorbereitung. Sie wird erklären, warum Läuferinnen und Läufer überhaupt Tempoläufe absolvieren müssen. Danach können sich alle bei der Laufeinheit so richtig austoben. Zum Abschluss gibt es noch Kraftübungen und gemeinsames Stretching. Los geht es um 19 Uhr im Waldsportstadion im Waldsportpark Ebersberg. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Jeder, der mag, kann mitlaufen.