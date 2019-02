25. Februar 2019, 22:06 Uhr Besondere Atmosphäre Architekturpreis für Kirchenzentrum

Wegen ihrer Atmosphäre und "subtilen Symbolik" hat der Bund Deutscher Architekten in Bayern (BDA) das Kirchenzentrum Seliger Rupert Mayer in Poing mit dem Architekturpreis in der Kategorie "Besondere Bauten" ausgezeichnet. Der skulpturale Kirchenbau positioniere sich "eigenständig und dank seiner großen Öffnungen zugleich einladend", stellt die Jury in ihrer Würdigung fest und hebt besonders die Atmosphäre hervor, "die dem In-die-Höhe-Streben historischer Sakralbauten vergleichbar ist". Das Gebäude besteche "durch seine subtile Symbolik und Kargheit, die den Besucher zwingt, sich mit sich selbst zu befassen", heißt es in der Würdigung weiter. "Diese Kirche muss man aushalten können." Das Kirchenzentrum besteht aus der im vergangenen Juni geweihten Kirche Seliger Rupert Mayer, einem Kindergarten und einem Pfarrheim. In unmittelbarer Nähe zum Bürgerhaus und zur evangelischen Kirche gelegen, sei das Zentrum ein wichtiger Bestandteil des neuen Ortszentrums von Poing, schreibt das Erzbischöfliche Ordinariat München in einer Pressemitteilung. Im November 2015 war der Grundstein für die neue Kirche gelegt worden. Sie sollte zunächst bereits im Oktober 2017 geweiht werden, wegen der Insolvenz des mit den Fassadenarbeiten beauftragten Unternehmens kam es jedoch zu Bauverzögerungen.