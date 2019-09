Ein Mann, der auf einem Fahrrad ein zweites, beschädigtes transportierte, ist einer Streifenbesatzung der Polizei Poing am Donnerstagabend in Zorneding in der Nähe des Bahnhofs aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrräder und des 36-jährigen Münchners stellte sich heraus, dass dieser beide Fahrräder im Laufe des Abends gestohlen hatte. Das noch fahrbereite Rad nahm er in der Grünlandstraße mit, das beschädigte am S-Bahnhof. Den Mann erwarten nun zwei Anzeigen wegen Fahrraddiebstahls. Nun sucht die Polizei, Telefon (08121) 99 17-0 noch nach den Besitzern der beiden Fahrräder.