24. März 2019, 21:55 Uhr Beschluss im Gemeinderat Von der Schippe gehüpft

Vaterstettener Anlieger bleiben von Zuzahlungen für Straßenbau verschont - zumindest bis auf weiteres

Von Wieland Bögel, Vaterstetten

Der Redensart, dass das Geld auf der Straße liege, hat man in der Gemeinde Vaterstetten lange Zeit wenig Beachtung geschenkt. Während die meisten Nachbargemeinden die Anlieger an Straßenbauprojekten finanziell beteiligten, führte Vaterstetten nie eine sogenannte Straßenausbaubeitragssatzung ein. Doch ausgerechnet, nachdem diese Anliegerbeiträge ganz offiziell abgeschafft wurden, hatte man sich im Rathaus ein Modell für einen Baukostenzuschuss der Bewohner überlegt. Nun scheint es aber, als ob auch dieses zu den Akten gelegt werden könnte, der Gemeinderat hat beschlossen, die Beratung darüber um zwei Monate zu vertagen.

Im Dezember überraschte das Bauamt mit der Nachricht, dass es in Vaterstetten Straßen gibt, die formaljuristisch gar keine solchen sind. Denn zwar kann man sie sehen und gar darauf laufen und fahren, aber offiziell seien sie nie über den Status eines Provisoriums hinausgekommen. Was für den Laien wie ein unbedeutendes Detail wirkt - schließlich hält ja nichts länger als ein Provisorium - kann für die Anwohner unter Umständen teure Folgen haben.

Denn zwar gibt es die Ausbaubeiträge für vorhandene Straßen nicht mehr, sehr wohl aber die sogenannten Ersterschließungsbeiträge. Normalerweise fallen diese an, wenn die Gemeinde für ein neues Haus oder Baugebiet eine Zufahrtsstraße baut. Ist dies aber offiziell nie geschehen, weil die Straße ja eigentlich nur ein Provisorium ist, kann die Gemeinde die nächste Straßensanierung zum Erstausbau deklarieren und den Anwohnern zum Teil in Rechnung stellen. Das geht auch noch nach Jahren, allerdings nicht mehr lange: Nur wenn bis 1. April 2021 ausgebaut wird, ist eine Anliegerbeteiligung möglich.

Zwei Straßen, die Andreas-Herz-Straße in Baldham und der westliche Teil des Sonnenlandwegs in Neufarn, hatte der zuständige Ausschuss des Gemeinderates bereits zu solchen auszubauenden Provisorien erklärt, drei weitere - der Brombeer-, Dompfaff- und Dorffeldweg - sollten nun in der Gemeinderatssitzung folgen.

Allerdings zeigte sich schon in der Sitzungsvorlage, dass das Vorgehen kein einfaches ist. Denn der Sonnlandweg hätte wieder aus der Liste gestrichen werden sollen, offiziell, weil die ursprüngliche Planung, ihn nur Hälfte auszubauen nicht möglich ist und für einen Komplettausbau die Grundstücke fehlen. Warum ein Teilausbau nicht möglich ist, teilt die Verwaltung zwar nicht mit, aber der Hintergrund dürfte wohl die Klagedrohung einiger Anwohner sein. Diese sehen einerseits eine Ungleichbehandlung, wenn nur ein Teil der Straße ausgebaut wird. Andererseits gibt es wohl auch begründete Zweifel daran, dass noch nie Ersterschließungsbeiträge gezahlt worden seien. Auf jeden Fall hatte die Verwaltung dem Gemeinderat vorgeschlagen, den Sonnlandweg nicht auszubauen, die Planungen dafür sollten komplett eingestellt werden.

Dass man aber am Ausbau der übrigen vier Straßen zunächst festhielt, dürfte zwei Gründe haben. Erstens sind diese Maßnahmen gewissermaßen Präzedenzfälle. Wie Bauamtsleiterin Brigitte Littke vor einiger Zeit erklärt hat, könnten bis zu zehn Prozent aller Straßen in Vaterstetten offiziell Provisorien sein. Das wären etwa 30 Stück, was nicht unerhebliche Kosten bedeutet - und zum zweiten Grund für den Ausbau führt.

Denn durch das Ablaufdatum solcher Maßnahmen würde eine Gemeinde Geld verfallen lassen, wenn nicht rechtzeitig ausgebaut wird. Und die Summen sind erheblich: Im Straßenbauprogramm stehen die fünf Maßnahmen mit Summen zwischen 90 000 und 420 000 Euro, bei 30 Straßen käme man rechnerisch auf einen Mittelwert von etwa 7,5 Millionen Euro - viel Geld, nicht nur für das chronisch klamme Vaterstetten. Zweiter Bürgermeister Martin Wagner (CSU) hatte in der Sitzung im Dezember darauf verwiesen, dass Gemeinderäte und Verwaltung sogar Probleme mit der Justiz bekommen könnten, da der Nicht-Ausbau unter Umständen als illegale Verschenkung von Gemeindevermögen gewertet werden könnte.

In der jüngsten Sitzung stellte Wagner den Antrag, den Beschluss über das Ausbauprogramm bis Mai zu vertagen. Denn es gebe in der Sache eine neue Entwicklung, die Staatsregierung habe sich des Themas angenommen. Tatsächlich wurde Mitte März beschlossen, dass die Kommunen nicht verpflichtet sind, für die offizielle Erstherstellung alter Straßen bei den Bürgern zu kassieren. Zwar bleibt die Möglichkeit weiter bestehen, Städte und Gemeinden dürfen die Gebühren aber nach Belieben auf bis zu 100 Prozent reduzieren. Was diese Entscheidung für Vaterstetten bedeutet, müsse man erst in Ruhe bewerten, so Wagner. Dem folgte das Gremium ohne Gegenstimmen.