Die Mitarbeiter der Kirchseeoner Rathaus-Verwaltung dürfen sich künftig auf mehr Gehalt freuen. Wie bereits zuvor der Landkreis und die Stadt Ebersberg sowie die Gemeinden Poing und Vaterstetten hat nun auch die Marktgemeinde beschlossen, ihren Angestellten von diesem Jahr an die Großraumzulage München zu gewähren. "Ich habe mir das schon lange gewünscht, dass wir im Bereich der Großstädte die Möglichkeit haben, besser zu bezahlen", sagte Bürgermeister Udo Ockel (CSU) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung, als die Zulage einstimmig beschlossen wurde. Da die München-Zulage - die bislang nur Tarifbeschäftigte der Landeshauptstadt erhalten haben - zum 1. Januar verdoppelt wurde, hat der Kommunale Arbeitgeberverband (KAV) seinen Mitgliedern erlaubt, ebenfalls diesen Zuschuss auszuzahlen. Davon macht Kirchseeon nun Gebrauch. Ganz billig wird das für die Gemeinde allerdings nicht, oder wie Ockel sagte: "Das führt zu einer erheblichen finanziellen Belastung." Konkret sind das etwa 110 000 Euro, die der Markt zusätzlich an Personalkosten ausgeben muss. Ob das Ziel, die Abwanderung von Fachkräften hin zu anderen Kommunen zu verhindern, dadurch erreicht werden kann, daran hat Ockel jedoch so seine Zweifel: "Wenn das jetzt rund um München herum alle machen, dann steht die Katze wieder auf den gleichen Pfoten." Den Mitarbeitern der Gemeinde Kirchseeon wird das zunächst aber egal sein.