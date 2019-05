8. Mai 2019, 22:24 Uhr Beschluss des Stadtrats Teure Übergangslösung

In Grafing fehlen derzeit 45 Krippenplätze, die nun in mobilen Containern geschaffen werden sollen. Das kostet für zwei Jahre mehr als eine halbe Million Euro. Drei Standorte sind im Gespräch

Von Thorsten Rienth, Grafing

Dass die Situation um die Grafinger Krippenplätze nicht gerade entspannt ist, gehört zum Standardrepertoire der Sozialausschusssitzungen. Doch mittlerweile ist die Situation derart kritisch, dass passiert, was alle unbedingt verhindern wollten: Mit Beginn des neuen Schuljahres mietet die Stadt mobile Container an. Der am Dienstagabend im Stadtrat einstimmig gefällte Beschluss sieht Platz für voraussichtlich zwei Gruppen vor.

Über deren Notwendigkeit herrschte in der Sitzung breite Einigkeit. "Jeder weiß, dass es jetzt wahnsinnig schnell gehen muss", konstatierte der CSU-Fraktionsvorsitzende Max Graf von Rechberg. Maximiliane Dierauff, die im Grafinger Rathaus für die städtische Betreuung der Kitas zuständig ist, warnte: "Die Eltern verlieren echt die Geduld." Einige Familien stünden vor echten Existenzproblemen, sollten nicht beide Eltern arbeiten können. Weder Dierauff noch Rechberg sind bekannt dafür, Dinge dramatischer darzustellen, als sie eigentlich sind.

45 Namen umfasst die Warteliste bei den Kinderkrippen mittlerweile. Die angemieteten Container stellen eine Notlösung dar, um die für den Herbst angemeldeten Bedarfe doch noch irgendwie decken zu können. "Wir brauchen Baurecht, wir brauchen Kanalanschluss, wir brauchen Zufahrt, wir brauchen einen Träger, der mitspielt - und der auch das Personal dafür hat", umriss Bürgermeisterin Angelika Obermayr (Grüne) das Lastenheft. "Und das geht auf die Schnelle eben nur mit angemieteten Containern."

Dieses Vorhaben freilich ist keine günstige Angelegenheit. Gut eine halbe Million Euro fallen für die angepeilten zwei Jahre Interimslösung zusätzlich an. Etwas mehr als 200 000 Euro entfallen auf die Miete, rund 250 000 Euro auf Bauleistungen wie Gründung, Anschlusskosten oder Möblierung. Knapp 40 000 Euro müsste laut Yvonne Magdon aus dem Bauamt wohl für den An- und Abtransport der Container veranschlagt werden.

Ohne Gegenstimmen stattete der Stadtrat die Verwaltung mit einem Mandat zu einer Art informellen Machbarkeitsstudie über die Standortwahl aus. Im Rennen sind ein an den "Aiblinger Anger" angrenzendes Grundstück. Eines, das südlich an das in der Forellenstraße geplante Kinderhaus anschließen würde. Und eine Gewerbehallen-Lösung zwischen Grafing-Bahnhof und Nettelkofen, in der sich einmal eine Indoor-Golfanlage befunden hatte.

Die Entscheidung ist ausdrücklich offen. Eine Tendenz zu Gunsten der Option "Aiblinger Anger" ließ sich in der Debatte jedoch heraushören. "Wenn wir an dieser Stelle wirklich Container hinstellen, dann blockieren wir uns damit wahrscheinlich die Bauzufahrt fürs Kinderhaus", warnte etwa CSU-Stadtrat Josef Pollinger mit Blick auf die Forellenstraße. Bei der Gewerbehalle könnte ein Personalschlüssel zum Problem werden. "Das wäre eine Lösung im ersten Stock", erklärte die Bürgermeisterin. "So, wie es zurzeit aussieht, müsste der Träger aber dann nur deshalb eine zusätzliche Stelle einrichten." Das wolle er natürlich vermeiden.

Parallel schreibt die Stadt noch einmal alle 45 Eltern der Wartelistenkinder an. Um, wie Obermayr erklärte, die Anzahl der nötigen Plätze zu verifizieren. Die Warteliste variiere erfahrungsgemäß etwas vom tatsächlichen Bedarf, da manche Eltern ihre Kinder zunächst nur optional anmeldeten.

Auch bei den Kindergartenplätzen ist die Situation angespannt. Dies jedoch, so zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen, längst nicht auf einem ähnlichen Niveau. Auf der Kindergarten-Warteliste stehen laut Stadtverwaltung aktuell 30 Kinder. Grund ist vor allem, dass sich die ursprünglich für den Herbst geplante Eröffnung des Kindergartens im alten Elkofener Schulhaus um ein Jahr verzögert. Das Denkmalschutzamt, das eigentlich nur auf dem Nachbargrundstück aktiv war, stellte plötzlich auch das alte Schulhaus unter Schutz. Das hatte für die Grafinger ebenso zeit- wie kostenaufwendige Nachplanungen zur Folge. Zumindest auf dem Papier lässt sich die Lücke jedoch bis September schließen: Im Straußdorfer St. Margaret-Kindergarten öffnet dann eine weitere Gruppe. In Kirchseeon mietet Grafing zwei Gruppen in einer frei werdenden Kita in der Moosacher Straße an. Das könnte für Eltern, die morgens mit dem Auto ohnehin in Richtung München fahren, eine Option sein.