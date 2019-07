12. Juli 2019, 21:27 Uhr Berufsschule in Glonn Orientierung für Schüler

Schloss Zinneberg bietet wieder Berufsvorbereitungsjahre

Wer nach der Mittelschule oder der Förderschule nicht so recht weiß, wie es beruflich nun weitergehen soll und Unterstützung benötigt, für den sind die Berufsvorbereitungsjahre in der Berufsschule Schloss Zinneberg möglicherweise eine Option. In zwei Klassen werden die Schulabgänger intensiv auf verschiedenste Berufsfelder vorbereitet, die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Verkauf, Gastronomie/Pflegedienste sowie Hauswirtschaft, Bäckereifach und Gartenbau an. Beide Klassen dienen der Berufsfindung und der Förderung der Ausbildungsreife, wie die Einrichtung mitteilt. Die Schüler werden in kleinen Klassen unterrichtet, erhalten sozialpädagogische Unterstützung bei der Praktikumssuche und werden bei Bedarf intensiv begleitet. Nähere Informationen gibt es bei der Berufsschule unter der Telefonnummer (08093) 90 87 58.