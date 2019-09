Die Vortragsreihe des Berufsförderungswerks München und der AOK Bayern mit Unternehmerpersönlichkeiten der Region geht am 17. Oktober in die nächste Runde: Zu Gast ist diesmal die Geschäftsführerin der Herrmannsdorfer Landwerkstätten, Sophie Schweisfurth. Sie ist die Enkelin des Gründers dieses ökologischen Musterbetriebs und spricht über die Philosophie der Landwerkstätten mit nachhaltigen Formen des Ackerbaus, tiergerechter Nutztierhaltung und qualitätsorientierter Lebensmittelverarbeitung. Ein zweiter Schwerpunkt ist ihr Bericht über die Unternehmensübergabe aus Sicht der nachfolgenden Generation. Beginn ist um 18 Uhr im Berufsförderungswerk, Moosacher Straße 31. Anmeldung bis 11. Oktober per Fax an (08091) 51-33 03 oder E-Mail an info@bfw-muenchen.de.