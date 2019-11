Koch, Chemielaborantin oder Elektroniker: Das sind drei von insge-samt neun IHK-Ausbildungsberufen, in denen die besten Azubis aus dem Landkreis Ebersberg nach ihrer Ausbildung arbeiten. Während des Bestenfrühstücks, das der IHK-Regionalausschuss Ebersberg bereits zum fünften Mal veranstaltete, zeichnete die IHK im Neufarner Gutsgasthof Stangl die 15 erfolgreichsten Absolventen aus dem Landkreis aus. Die jungen Erwachsenen schlossen ihre duale Berufsausbildung mit der Note 1,4 und besser ab.

Sonja Ziegltrum-Teubner, Vorsitzende des IHK-Regionalausschusses Ebersberg, gratulierte den Absolventen: "Sie alle verdienen unsere uneingeschränkte Anerkennung - mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung haben Sie den ersten Meilenstein auf Ihrem beruflichen Weg erreicht. Mit Bravour haben Sie die hohen Anforderungen einer Berufsausbildung gemeistert. Ihnen eröffnen sich nun ausgezeichnete Karrierechancen." Doch sollten die Absolventen nicht vergessen, dass Erfolg ständige Weiterbildung und Offenheit für Neues erfordert." Und darum überreichte Ziegltrum-Teubner neben Urkunden auch Weiterbildungsgutscheine.

Maximilian Achatz, Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG, Bankkaufmann; Anna Chorley, Käfer Service GmbH, Köchin; Felix Eiermann, Aldi GmbH & Co. KG, Kaufmann im Einzelhandel; Hannah Fellermair, Océ Printing Systems GmbH & Co. KG, Industriekauffrau; Adrian Marcel Gartner, Seidenader Maschinenbau GmbH; Elektroniker für Betriebstechnik; Christina Korber, Seidenader Maschinenbau GmbH, Verkäuferin; Maria Mayer; Seidenader Maschinenbau GmbH, Industriekauffrau; Leon Ott, Gut Sonnenhausen GmbH & Co. KG, Koch; Dennis Opak, Aldi GmbH & Co.KG, Verkäufer; Laura Pimpl, Aldi GmbH & Co. KG, Kauffrau im Einzelhandel; Sarah Elisabeth Schwarz, Eurofins Genomics Europe Shared Services GmbH, Chemielaborantin; Selina Stach, Océ Printing Systems GmbH & Co. KG, Industriekauffrau; Melanie Sudergat, Stahlgruber GmbH, Kauffrau im Groß- und Außenhandel; Selina Tabai, Stahlgruber GmbH, Kauffrau im Groß- und Außenhandel; Stefanie Wurmannstetter, Aldi GmbH & Co. KG, Kauffrau für Büromanagement.