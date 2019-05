30. Mai 2019, 22:10 Uhr Berufliche Neuorientierung Wechsel im Waldmuseum

Leiterin Ines Linke geht zum Jahresende

Im Museum Wald und Umwelt steht ein personeller Wechsel an: Leiterin Ines Linke verlässt zum Jahresende das Museum, ihr Mitarbeiter Lukas Stange orientiert sich bereits im Juli beruflich neu. Linke hatte die Einrichtung seit September 2015 geleitet. "Wir bedauern das sehr, können den Wunsch nach beruflicher und persönlicher Weiterentwicklung natürlich nachvollziehen", so Bürgermeister Walter Brilmayer (CSU) zu den Personalien.

In einer Pressemitteilung der Stadt zieht der Bürgermeister den Vergleich zum Wald selbst mit seinem dynamischen Gleichgewicht: An einer Stelle, an der bisher ein bestimmter Baum stand, entstehe zwar immer erst einmal eine Lücke. Doch an dieser Stelle könne wiederum ein neuer Baum gepflanzt werden und nachwachsen, der die Lücken nach und nach ausfülle und genauso wertvoll für das Gesamtgefüge im Wald werde wie es die Baumgeneration davor war.

Da die Veränderungen nun frühzeitig bekannt seien, bleibe in jedem Fall auch genügend Zeit, um die Übergänge für Museum und Umweltstation entsprechend zu gestalten und Projekte wie die Neugestaltung des Naturerlebnispfades im Stadtwald Ebersberg gut abzuschließen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Dort sollen voraussichtlich von Herbst an mehrere Eberskulpturen kleine und große Waldbesucher von Themenstation zu Themenstation führen.