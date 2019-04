24. April 2019, 22:04 Uhr Bernhard Winter liest Für ein gutes Leben

"Kurz und glücklich. Vierzig Mantras für ein gutes Leben", so lautet der Titel des neuen Buches des Altbürgermeisters und Psychologen Bernhard Winter. Bei einer Matinee am Sonntag, 28. April, 11.15 Uhr, im Kolpinghaus liest Winter aus seinem Buch. Musikalisch wird er begleitet von Sofia Greißel an der Gitarre. Ein "Buch wie eine Auszeit, in der wir in eine poetische Welt eintauchen und uns stärken", steht im Vorwort geschrieben. Hans-Jochen Vogel, Parteifreund Winters und früherer SPD-Bundesvorsitzender, kommentiert: "Das Buch zu lesen hat mir besondere Freude gemacht. Sowohl von den Mantras als auch von den Bildern bin ich sehr beeindruckt."