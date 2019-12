Bernd Sibler in Anzing

Zu ihrer traditionellen "Adventsmusi" in der Gaststube des Kirchenwirts lädt die Anzinger CSU am Sonntag, 8. Dezember, um 11.30 Uhr ein. In diesem Jahr wird Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler einen Klassiker vortragen, die "Heilige Nacht" von Ludwig Thoma. Die Anzinger Musikschule wird die Veranstaltung stimmungsvoll umrahmen und die Gelegenheit nutzen, sich und ihre Anliegen dem Kunstminister vorzustellen. Gäste sind herzlich willkommen, um Anmeldung beim Kirchenwirt, Högerstraße 2, unter (08121) 30 33 wird gebeten.