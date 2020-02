Das nächste Treffen des Historischen Vereins für den Landkreis Ebersberg findet am Montag, 3. Februar, von 19.30 Uhr an im Gasthaus Alte Post, Marienplatz 8, statt. Auf dem offenen Erfahrungsaustausch referiert der Straußdorfer Heimatforscher Ulrich Kasperek am Beispiel Straußdorfs über das Berichtswesen der Pfarrer in früherer Zeit sowie über die Kirchenstuhl-Ordnung von anno dazumal. Alle an der Historie Interessierten sind eingeladen.