12. April 2019, 21:42 Uhr Bereits am Palmsonntag Ostereiersuchen auf der Ludwigshöhe

In Ebersberg schaut der Osterhase auch in diesem Jahr bereits am Palmsonntag vorbei: Am 14. April veranstaltet die SPD Ebersberg wieder ihr Ostereiersuchen auf der Ludwigshöhe. Zwischen Museum und Aussichtsturm können sich Familien von 14 Uhr an für etwa zwei Stunden auf eine spannende Ostereiersuche begeben. Auf der schönen Grünfläche vor dem Museum steht auch das Spielkistl bereit.