18. November 2018, 22:29 Uhr Bereits zum dritten Mal Jungbäume ausgerissen

In einem Waldstück bei Hergolding ist es im vergangenen halben Jahr vermehrt zur Zerstörung von Aufzuchtstationen gekommen. Im Wald befindet sich ein Versuchsfeld, in dem zur Aufforstung Jungbäume angepflanzt werden. Diese werden zum Schutz vor Tieren mit sogenannten Wuchstubussen ummantelt. Bereits zum dritten Mal wurden mehrere Tubusse mitsamt der Pflanzen herausgerissen und zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise an die Polizei Poing, Telefon (08121) 9917-0.