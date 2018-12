7. Dezember 2018, 22:04 Uhr Berechtigtes Misstrauen Rentner erkennt "Enkeltrick"

Nicht in die Irre führen lassen hat sich ein 75-jähriger Rentner aus Anzing. Der Mann hatte am Donnerstag gegen 13 Uhr einen Anruf von seinem angeblichen Sohn erhalten. Der unbekannte Anrufer gab der Polizei zufolge an, dass er gerade bei einem Notar in München sei und dringend Geld brauchen würde. Allerdings erkannte der Angerufene den Betrugsversuch und beendete das Gespräch. Laut Polizei werden gerade ältere Menschen durch den sogenannten "Enkeltrick" immer wieder um sehr hohe Geldbeträge gebracht, weshalb die Beamten bei unbekannten Anrufern zur Vorsicht mahnen.