19. April 2019, 22:01 Uhr Beratung in Bozen Auf beiden Seiten der Röhre

Transalpines Treffen zum Thema Brenner-Basistunnel

Eine Reise in den Süden haben die CSU-Landtagsabgeordneten aus Rosenheim und Ebersberg, Otto Lederer und Thomas Huber nun unternommen. Allerdings "nicht zum Vergnügen, sondern zum Arbeiten", wie Huber in einer Pressemitteilung betont. Es ging um ein in den beiden Wahlkreisen kontrovers diskutiertes Thema: der Brenner-Basistunnel und die Zulaufstrecken. Dafür trafen sich die Abgeordneten, ihre Erdinger Landtagskollegin Ulrike Scharf, die auch stellvertretende Vorsitzende des AK Bauen, Wohnen und Verkehr ist, sowie Landtagspräsidentin Ilse Aigner in Bozen mit Daniel Alfreider, dem für Mobilität zuständigen Landesrat in Südtirol.

Dabei habe sich gezeigt, "dass Südtirol und Oberbayern beim Brenner-Basistunnel mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert sind". Daher sei es sinnvoll, auf EU-Ebene beider Interessen zu bündeln, so Huber weiter. Wichtigstes Thema für den Landkreis Ebersberg ist dabei der Lärmschutz entlang der Bahnlinie Trudering-Rosenheim. Dort, so legen es Prognosen nahe, könnte sich der Güterverkehr in einigen Jahren verdoppeln. Daher reichten die von der Bahn zugesagten Maßnahmen, wie etwa Schienenstegdämpfer, nicht aus, erklärt Huber: "Für die Zulaufstrecken benötigen wir einen Voll-Lärmschutz, wie er auch bei neuen Trassen gebaut werden würde." Auch Verlauf und Standard der geplanten Neubaustrecken von Kiefersfelden bis Grafing-Bahnhof sei ein wichtiges Thema. Huber und sein Rosenheimer Amtskollege verweisen auf Tirol, dort seien rund 80 Prozent der Neubaustrecke untertunnelt worden - und fordern einen ähnlichen Standard auch auf bayerischer Seite.

Huber erinnert auch an die Einladung von Landrat Robert Niedergesäß (CSU) an den gemeinsamen Parteifreund, Verkehrsminister Andreas Scheuer. Niedergesäß hatte diesen aufgefordert, mit den Bürgerinnen und Bürgern im Landkreis über den Lärmschutz zu sprechen. Wie Huber nun erklärt, erwarte er "vom Bundesverkehrsminister, dass dieser der freundlichen Einladung aus Ebersberg persönlich folgt und dabei auch Lösungsvorschläge unterbreitet!"