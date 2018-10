30. Oktober 2018, 21:58 Uhr Benefizkonzert Spielen für Schule

Ein ganz besonderes Singer-Songwriter-Konzert findet am Freitag, 2. November, in der Alten Brennerei des Kunstvereins Ebersberg statt: Zu Gast ist eine Gruppe Münchner Musiker, die Spenden sammeln, um den Kindern in einer besonders armen und abgelegenen Region Nepals einen Schulbesuch zu ermöglichen. Zu hören gibt es wunderbar vielseitig Musik von Irish Folk über Rock und Pop bis hin zu Klassik. Mit dabei sind Ryan Inglis, Stefan Worbs, Michael Bohlmann, Johannes Konstas, Flonoton und Saskia Götz. Sie alle spielen mit viel Herz - für das Projekt "Feed 5000" der Organisation "Karmaflights". Los geht das Konzert in der Galerie um 20 Uhr.