3. April 2019, 22:14 Uhr Benefizkonzert in Grafing Singen für die Bienen

Das Vokalensemble Voicensation gibt am Samstag, 6. April, um 19 Uhr in der in der Auferstehungskirche Grafing ein Benefizkonzert zum "Jahr der Biene". Das abwechslungsreiche Programm bietet romantische Lieder zum Frühling und raffiniert arrangierte Jazz und Pop-Standards. Das Vokalensemble Voicensation sind Yukiko und Jens Nave sowie Gabriele und Eckhard Meißner, vier Mitglieder des Zornedinger Kammerchors a cappella. Der Eintritt ist frei. Das Konzert wird mit dem Aktionsbündnis "Der Landkreis Ebersberg summt" veranstaltet, dem die Spenden zugute kommen.