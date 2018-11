Was für ein Abend! Dass es kein ganz gewöhnliches Konzert werden würde, war schon beim Betreten des Foyers im Alten Speicher klar: In wechselnden Besetzungen heizten Musiker des "Grafinger Jugendorchesters" und des "Johannesburg Youth Orchestra" an diesem kalten Winterabend schon vor Konzertbeginn und in den Pausen ordentlich ein. Die Besucher ließen sich nicht lange bitten - sie gaben ihre Mäntel ab und tanzten gleich im Foyer mit.