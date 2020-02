Eine musikalische Reise durch 25 Jahre Ehe mit Herz- und Seelensängerin Tanja Raith und Andi Blaimer, dem intellektuellen Spaßvogel und Ausnahmegitarristen, kann man am Sonntag, 9. Februar, im Wendlandhaus in Hohenlinden erleben. Die beiden kommen mit ihrem neuen Programm "Geschichten einer Ehe", und auch die Single "Frei", die Mitte Februar veröffentlicht wird, haben sie schon im Gepäck. Man kennt sie von den großen Bühnen, vom Deutschen Theater, der Münchner Philharmonie, von unzähligen Open Airs, Kulturzelten, Theatern und Kleinkunstbühnen, aus dem Fernsehen und den bayerischen Radiosendern, in denen sie regelmäßig mit ihren Liedern wie "Weiher heier", "Du und I" oder "Zu zwoat samma a Weltmacht" gespielt werden. Nun kehrt das Songwriterehepaar als Duo zurück zu seinen Wurzeln - pur, ganz ohne Band. Denn es gibt einiges zu erzählen und zu singen: Raith und Blaimer plaudern in ihrem neuen Programm aus ihrem ganz persönlichen Nähkästchen. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass von 17.30 Uhr an. Tickets gibt's bei Farben Falterer in Hohenlinden, in der Reiselounge in Anzing sowie zum Selbstausdrucken auf www.spevents.de.