2. Mai 2019, 21:56 Uhr Beistand aus der Politik Unterstützung für Schüler-Demo

Kreis-SPD begrüßt "Fridays for Future" im Landkreis

Am 3. Mai kommen die "Fridays for Future" in den Landkreis: Um 13 Uhr beginnt eine Demonstration im Grafinger Stadtpark. Beistand bekommen die Schülerinnen und Schüler nun aus der Politik: Der SPD-Kreisverband Ebersberg befürworte und unterstütze die "Fridays for Future"-Bewegung generell und insbesondere im Landkreis Ebersberg, unterstreichen die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. Anders als viele verantwortlichen Politiker - vor allem auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene - nähmen die Jugendlichen die Erkenntnisse der Wissenschaft zur drohenden Klimakatastrophe ernst und forderten zu Recht, dass endlich konsequent gehandelt und die Energiewende wieder deutlich beschleunigt werde. "Mit ihren Freitagsdemonstrationen, nicht nur zu Unterrichtszeiten, sondern auch nachmittags und in den Ferien, setzen die Schülerinnen und Schüler starke Zeichen und haben dadurch auch eine wichtige öffentliche Diskussion angestoßen. Es bleibt zu hoffen, dass die Jugendlichen endlich ernst genommen werden, denn zum Stoppen der Erderhitzung bleibt nicht mehr viel Zeit", so Sepp Mittermeier, stellvertretender Vorsitzender und energiepolitischer Sprecher des SPD-Kreisverbands in der Pressemitteilung.