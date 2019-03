5. März 2019, 12:02 Uhr Beinahe-Crash in Pliening Laserangriff im Straßenverkehr

Unbekannter blendet einen Autofahrer in der Geltinger Straße

Einen sehr schlechten Scherz, der üble Folgen hätte haben können, hat sich ein Unbekannter am Montagabend in Pliening erlaubt. Dort fuhr gegen gegen 21.20 Uhr ein 34-jähriger Plieninger mit seinem Auto auf der Geltinger Straße. Auf Höhe des dortigen Edeka-Supermarktes bis zur Einmündung zur Neufarner Straße wurde er hierbei über die Rückspiegel von hinten durch einen grünen Laserpointer massiv geblendet, wodurch er mehrere Sekunden nichts mehr sehen konnte und auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte jedoch ausweichen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Aufgrund des Einfallwinkels und den Einlassungen des Geschädigten ist davon auszugehen, dass der Laserpointer von einer bisher unbekannten Person im Bereich zwischen dem Edeka und der Raiffeisenbank benutzt worden ist. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Wer Angaben zu verdächtigen Personen im Bereich der Geltinger Straße machen kann, selbst mittels eines Laserpointers geblendet worden ist oder weitere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Telefonnummer (08121) 99 17-0 zu melden. Dies gilt auch für den Lenker des entgegenkommenden Fahrzeuges, der ebenso noch nicht bekannt ist.