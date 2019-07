15. Juli 2019, 22:00 Uhr Beim Volksfestplatz in Poing 2000 Euro teures Fahrrad gestohlen

Fahrraddiebe haben wieder einmal in Poing zugeschlagen. Wie die Polizei meldet, wurde am Samstag zwischen 17 und 21 Uhr ein versperrtes Mountainbike der Marke Canyon im Wert von etwa 2000 Euro in Poing vor dem Bauhof in der Straße "Am Hanselbrunn", also direkt neben dem Volksfestplatz, gestohlen. Das schwarz-weiße Fahrrad stand bei den dortigen Fahrradständern. Nun hofft die Polizeiinspektion Poing auf Hinweise unter Telefon (08121) 99 17-0.