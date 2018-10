15. Oktober 2018, 21:47 Uhr Beim Überholen verunglückt 55-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis hat am Montagmorgen bei einem Unfall in Pöring tödliche Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Autofahrer auf der Anzinger Straße ein anderes Fahrzeug überholen wollen, war dabei beim Beschleunigen allerdings ins Schleudern gekommen. Er fuhr zunächst in den linken Grünstreifen, dann nach rechts über die Fahrbahn. Mit der Fahrerseite seines Wagens prallte er gegen zwei Bäume, bevor er in einem Feld zum Stehen kam. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Fahrers feststellen. Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr Pöring.