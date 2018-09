12. September 2018, 22:30 Uhr Beim Theaterverein Hommage in Wort und Ton

Stück über den bayerischen Dichter Oskar Maria Graf in Markt Schwaben

Mit einer hörenswerten Hommage an Oskar Maria Graf wartet die Kulturreihe des Markt Schwabener Theatervereins nun auf: Am Freitag, 14. September, zeigt ein illustres, heimatverbundenes Trio sein "Grafical", das sich in Wort und Ton dem bewegten Leben und Wirken des großartigen "Provinzschriftstellers", wie er selbst sich nannte, widmet.

"Hineingestellt sein ins Geschichtliche" - das sah Oskar Maria Graf als persönlichen Auftrag, sich für oder auch gegen das politische und gesellschaftliche Weltgeschehen zu äußern. Ganz authentisch und bodenständig bis derb, aber auch tiefsinnig und schonungslos. Graf schrieb dabei nicht im Dialekt - und trotzdem hört man unverfälscht den bayerischen Ton und spürt das süddeutsche Gefühl. Geboren wurde Graf 1894 in Berg am Starnberger See. Erlernt hat er das Bäckerhandwerk, seine ersten literarischen Gehversuche unternahm er in München - und schrieb sich mit seiner feinen Sprache in die internationale Szene ein. Dass das NS-Regime seine Werke zunächst nicht auf die schwarze Liste zur Bücherverbrennung setzte, empörte Graf zutiefst. "Diese Unehre habe ich nicht verdient. Verbrennt mich!" Dieser Appell ging durch die Weltpresse.

Das "Grafical" stellt das Leben und Werk des Schriftstellers anhand kurzer, prägnanter Texte und Lieder dar. Geschrieben hat das Stück Georg Unterholzner aus Dietramszell, er rezitiert und singt - mit angenehm dunkler Stimme und in "akzentfreiem Bairisch". Kongenial unterstützt wird Unterholzner dabei von Josef Kloiber und Martin Regnat, die beiden singen und musizieren auf Gitarren, Mundharmonika und der Diatonischen.

Dass das Stück nun in Markt Schwaben aufgeführt wird, ist Karl Haushofer zu verdanken: Der Unterstützer des Theatervereins sah das "Grafical" andernorts - und bewegte anschließend das Trio zu einem Gastspiel in der Marktgemeinde. Haushofer wird denn auch mit Karin Nahrhaft, Gründerin der Kulturreihe, in den Abend einführen: Zur Vorbereitung werden die beiden die Grafical-Musiker auf der Bühne interviewen, über Graf und ihre Leidenschaft für diesen bayerischen Dichter. Die Markt Schwabener Museumsmusi wird dabei für einen stimmungsvollen Rahmen sorgen.

Die Veranstaltung findet statt in der Theaterhalle am Burgerfeld, Münterstraße 5, und beginnt um 19 Uhr. Einlass ist von 18 Uhr an, für das leibliche Wohl gesorgt (Tischbestuhlung mit freier Platzwahl). Karten gibt es online unter www.theater-marktschwaben.de oder am freitags von 16 bis 18 Uhr im Büro des Theatervereins, Schlossplatz 1, unter (08121) 224 44.