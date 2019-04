14. April 2019, 21:55 Uhr Beim Sportplatz in Markt Schwaben Grillasche setzt Wiese in Brand

Noch nicht richtig ausgekühlte Asche aus einer Grillschale hat am Samstag auf dem Sportplatz in Markt Schwaben einen Brand ausgelöst. Ein 16-Jähriger hatte die Asche vom Vorabend, die er mit Wasser abgelöscht hatte, auf eine Wiese geleert. Dort entzündeten die Aschereste das Gras, eine Fläche von etwa 30 Quadratmetern geriet laut Polizei in Brand. Das Feuer wurde noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Der Jugendliche muss sich nun wegen "Herbeiführen einer Brandgefahr" verantworten.