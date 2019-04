8. April 2019, 22:16 Uhr Beim Mittwochskino Ein Kind klagt

Oscar-nominiert und in Cannes ausgezeichnet wurde der Film "Capernaum - Stadt der Hoffnung". Das Drama um einen Jungen aus dem Libanon, der seine Eltern verklagt, weil sie ihn in eine Welt voller Armut und Gewalt geboren haben, ist am Mittwoch, 10. April, in der Reihe "Mittwochskino" im Ebersberger Alten Kino zu sehen. Karten können telefonisch unter (08092) 255 92 05 oder unter www.kultur-in-ebersberg.de bestellt werden. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr, das Haus öffnet um 19 Uhr.