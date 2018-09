9. September 2018, 22:05 Uhr Beim Kunstverein Ebersberg Publikum macht Schau

Die zehn beliebtesten Künstler dürfen 2019 zusammen ausstellen

Das Geheimnis ist gelüftet: Die Teilnehmer der Mitgliederausstellung des Kunstvereins können heuer nicht nur drei Publikumspreise gewinnen, sondern auch Teil einer weiteren großen Ausstellung in der Alten Brennerei werden. Das haben die beiden Projektleiter Martina Brenner und Hermann Schuster bei der Vernissage am Freitag stolz verkündet - das war ihre "große Überraschung".

87 Künstler haben heuer Werke zur Mitgliederausstellung eingereicht, mit der stets ein Publikumsvoting einhergeht: Jeder Besucher kann einen Stimmzettel ausfüllen und maximal vier Lieblingsarbeiten angeben. Die drei beliebtesten Künstler bekommen dann traditionell Geldpreise, gestiftet werden diese von der Sparda-Bank und der Firma Boesner. Und der Kunstverein legt nun noch ein Zuckerl obendrauf: Die zehn Künstler mit den meisten Stimmen - die "Top Ten" also - dürfen Anfang kommenden Jahres gemeinsam in der Alten Brennerei ausstellen. Das bedeutet, dass jeder dann dort sehr viel mehr Platz bekommen wird als bei der aktuellen Schau. "Wir hatten einfach nächstes Jahr zwischen den Einzelausstellungen noch ein bisschen Luft und dachten, dass es sicher schön wäre, den hiesigen Publikumslieblingen mal ein solches Forum zu geben", so Brenner. Schließlich würden in der Alten Brennerei nur selten Mitglieder ausgestellt, sondern meist renommierte Künstler von weiter weg.

"Die Ersten werden die Nächsten sein", lautet das Motto der Aktion - augenzwinkernd angelehnt an das diesjährige Procedere der Mitgliederausstellung. Deren Hängekommission nämlich hatte sich heuer etwas Neues einfallen lassen: Man bestückte die Galerie nach der zeitlichen Reihenfolge der Einreichungen, wer sein Werk als Erstes abgab, machte den Anfang neben der Tür, aber auch der Letzte fand sich gleich am Eingang. Sprich: Der Zufall entschied, nicht wie bisher das Auge.

Die Gäste der mit etwa 200 Menschen bestens besuchten Vernissage am Freitagabend reagierten höchst positiv auf das Ergebnis: "Die Leute waren begeistert, wir haben ausschließlich Lob bekommen - auch von den beteiligten Künstlern", erzählt Martina Brenner.

Wer sich die Mitgliederausstellung - wie gewohnt ein Kaleidoskop kreativer Vielfalt - ansieht, sollte also unbedingt einen Stimmzettel ausfüllen. Die Galerie des Kunstvereins im Klosterbauhof ist geöffnet freitags von 18 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr. Am Samstag, 15. September, 19.30 Uhr, tritt die Liedermacherin Claudia Binder auf, am Freitag, 21. September, um 20 Uhr gibt es einen Singersongwriter-Abend. Finissage mit Künstlergespräch (14 Uhr) und Preisverleihung (17 Uhr) ist am Sonntag, 30. September.