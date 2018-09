2. September 2018, 22:20 Uhr Beim Infotag am 15. September Testfahrt mit E-milio

Die kleinen Elektroroller mit Wetterschutz sind in verschiedenen Größen zu haben.

Das Eberwerk prüft die Anschaffung von Leihfahrzeugen, die in den Landkreisgemeinden stationiert werden

Als frisch gegründeter Energieversorger beschäftigt sich das Eberwerk im Auftrag der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Ebersberg nicht nur mit der Energie-, sondern auch mit der Mobilitätswende. Dazu holt es am 15. September mit Trivelo einen der führenden Anbieter von wettergeschützten Elektrorollern zum Infotag "E-Mobilität in Unternehmen" nach Ebersberg. Sollten die Ebersberger Testfahrer zufrieden mit den kleinen Fahrzeugen sein, könnten sie bald leihweise in den Gemeinden zu haben sein.

Die Trivelo GmbH aus dem südlichen Odenwald hat sich auf Leichtfahrzeuge in der Tradition des Messerschmidt Kabinenrollers und der BMW Isetta spezialisiert. Mit dem Elektroflitzer E-milio verbindet Trivelo die Sparsamkeit eines Elektrorollers mit dem Wetterschutz eines Autos. Je nach Modell sorgen drei oder vier Räder für eine gute Straßenlage. Zwei Sitzplätze bieten ausreichend Platz für gemeinsame Spritzfahrten. Der E-milio ähnelt damit dem Twizy von Renault, ist aber wegen der Begrenzung auf Ortsgeschwindigkeit und der entsprechend kleineren Batterie wesentlich günstiger in der Herstellung. Zudem weist er im Gegensatz zum Twizy eine vollständig geschlossene Fahrerkabine mit elektrischen Fensterhebern auf.

Beim Infotag zum Thema E-Mobilität werden sowohl drei- als auch vierrädrige E-milios für Probefahrten zur Verfügung stehen. Das Eberwerk möchte die Gelegenheit nutzen, um die Reaktionen der Besucher des Infotages auf die besonderen Gefährte zu erleben und die Testfahrer von den Vorzügen dieser Art der Mobilität zu überzeugen. Fällt das Feedback positiv aus, prüft das Eberwerk die Anschaffung von Testfahrzeugen für den Landkreis. Diese sollen wechselnd in den Gemeinden des Landkreises stationiert und dort wochenweise kostenlos ausgeliehen werden können. Im Rahmen dieses "Ausprobier-Sharings" sollen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen im Alltag testen können, wie gut sich ein E-milio für Kurzstreckenfahrer, Bahnpendler und Zweitautonutzer eignet.

Der Infotag zum Thema E-Mobilität findet am Samstag, 19. September, von 10 bis 16 Uhr im Alten Speicher und Klosterbauhof in Ebersberg statt. 15 Aussteller werden sich präsentieren, dazu gibt es Vorträge und ein Programm für Kinder.