Wissen, wo ein Produkt herkommt, was drin ist und dass die Transportwege kurz waren - das ist für immer mehr Verbraucher ein Grund, sich für Lebensmittel und andere Angebote aus der Region zu entscheiden. Am alljährlich bundesweit ausgerufenen "Tag der Regionen" gibt es zahlreiche Aktionen und Informationen, die zeigen, welche Möglichkeiten sich den Verbrauchern bieten, nachhaltig und regional einzukaufen. Am Samstag, 14. September, ist es wieder soweit. "In diesem Jahr präsentieren sich beim ReweMarkt in Grafing verschiedene Betriebe und Organisationen", kündigt Kreis-Wirtschaftsförderer Augustinus Meusel an. "Die Besucherinnen und Besucher können sich an verschiedenen Ständen von der Qualität und Vielfalt der im Landkreis und in der näheren Umgebung produzierten Lebensmittel überzeugen", so Meusel weiter. Landrat Robert Niedergesäß (CSU) unterstützt den Aktionstag: "In unserem Landkreis wird ein breites Angebot an qualitativ hochwertigen Produkten erzeugt und hergestellt. Auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Verbraucher zu, die Regionalität und Nachhaltigkeit wertschätzen. Das ist eine Chance für unsere Betriebe vor Ort." Die Veranstaltung am Tag der Regionen bringe beide Seiten zusammen, so Niedergesäß.

Am Tag der Regionen in Grafing werden sich unter anderem folgende Anbieter präsentieren: Der Landkreis Ebersberg, Ebersberger Land, Rebeutel, der Landschaftspflegeverband, die Kostbar, die Gärtnerei Böck aus Neufarn, die Kaffeerösterei Martermühle, der Summererhof, Martins Holzofenbäckerei, Rosenheimer Naturgenuss, Terra Bavaria, der Nirschlhof, Wildbräu und HuberHof, die Metzgerei Maier, Gemüsebau Steiner und die Gärtnerei Köstler. Sie werden ihre Produktpalette am Samstag, 14. September, von 9 Uhr bis 14 Uhr vorstellen.