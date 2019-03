29. März 2019, 21:57 Uhr Beim Erhitzen von Teer Thujenhecke fängt Feuer

Zu einem kleinen Heckenbrand ist es am Freitagvormittag in Zorneding gekommen. Bei Arbeiten zur Verlegung von Glasfaserkabel heizte ein Mitarbeiter der Firma den Teer auf. Die Flammen des Gasbrenners griffen dabei laut Polizei plötzlich auf die angrenzende Thujenhecke über. Die Freiwillige Feuerwehr Zorneding konnte den Brand zwar schnell löschen, dennoch verbrannte die obere Hälfte der Hecke fast völlig. Der Schaden an Zaun und Hecke wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.