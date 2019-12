Alle Rockfans aufgepasst: Am Freitag, 6. Dezember, gibt's beim Bichler Paule in Emmering etwas auf die Ohren. Dort nämlich steigt eine Nikolausparty der anderen Art, bei der gleich drei Bands ein musikalisches Feuerwerk zünden. Es spielen: The Kikis, ein weibliches Rock'n'Soul-Duo aus München, Screaming Nightmare aus dem Landkreis und - als Headliner - die Raygun Rebels. Die Bruckmühler Jungs um Danny und Dom Raygun begeistern das Publikum seit Jahren mit energiegeladenen Shows und schnörkellosem, immer mit einer Prise Blues gewürztem Heavyrock. Griffige Gitarrenriffs treffen hier auf ohrwurmtaugliche Hooklines. Zahlreiche Auftritte in Europa und den USA und nicht zuletzt der Support von diversen internationalen Bands verhalfen den Raygun Rebels zu einer stetig wachsenden Fanbase. Das Quartett Screaming Nightmare bietet wie gewohnt "Hau-drauf-Hard-Rock" vom Allerfeinsten. Highlights der Band waren die Gigs als Support von Nazareth, von Ohrenfeindt sowie von Kaiser Franz Josef aus Wien. Ihr Song "Talkin' To You" lief bereits auf Rockantenne. The Kikis lieben unkonventionelle Coverversionen, jeder Song erhält bei dem Duo eine ganz eigene Dynamik und Charakteristik. Ein harter Beat und schwer rockende Gitarren dürfen aber in keinem Fall fehlen. Beginn ist 20 Uhr, der Eintritt kostet 13 Euro.