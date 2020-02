Die Main Isar Bloozeboyz machen Halt in Poing! Am Samstag, 15. Februar um 20 Uhr spielt die Band beim "Andal", wo glücklicherweise eine Kleinkunstbühne zur Verfügung steht. Zwischen Main und Isar tut sich was: Charles M. Mailer, Kopf der Sunhill Palace Band aus Würzburg und Mario Bollinger sowie Werner Burhop von der ehemaligen Blue Note Blues Band aus München haben sich zusammengetan, um das beste der beiden Formationen akustisch zu präsentieren. Die Main Isar Bloozeboyz zelebrieren den Blues in seiner Urform. Frei nach dem Motto: Back to the roots! Jahrzehntelanges Tingeln durch die deutsche Blues- und Clubszene hat diese drei Musiker geformt und nun zu einem neuartigen Trio zusammengeführt. Ihr musikalisches Spektrum sei "so weit wie das Mississippi-Delta und so heiß wie die Chicago Steel Mills", sagen sie über sich selbst. An Selbstbewusstsein fehlt es also schon mal nicht. Neben den Bluesheroen gibt es auch Songs von Musikern der jüngeren und angloamerikanischen Szene: Eric Clapton, J.J. Cale, John Hiatt oder John Mayer, um nur ein paar Namen zu nennen. Auch Texte in bayerischer Sprache werden am Samstag im Andal zu hören sein.

