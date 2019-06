10. Juni 2019, 21:43 Uhr Beim Abbiegen übersehen worden Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Im Rettungshubschrauber endete am Sonntag der Ausflug eines 59-jährigen Motorradfahrers. Der Mann war von einer 18-jährigen Autofahrerin beim Abbiegen an der Ampelkreuzung zur Staatsstraße 2086 übersehen worden. Nach dem Zusammenstoß mit dem Motorrad prallte der Pkw noch gegen den Ampelmasten. Der 59-Jährige wurde in eine Münchner Klinik geflogen, die Unfallverursacherin vorsorglich in die Kreisklinik Ebersberg eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.