8. April 2019, 22:16 Uhr Beim Abbiegen übersehen Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 4 ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.45 Uhr in Richtung Wolfesing unterwegs, als er mit einer Autofahrerin zusammenstieß. Die Frau bog von der Parsdorfer Straße in die Kreisstraße ein und übersah dabei laut Polizei den von rechts kommenden Motorradfahrer. Dieser stürzte durch den Zusammenprall und schlitterte einige Meter über die Fahrbahn. Dabei wurde er leicht verletzt und musste mit einer Platzwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Äußerliche Verletzungen hat die Autofahrerin zwar keine erlitten, den Beamten zufolge war sie durch den Unfall aber nervlich derart angespannt, dass sie ebenfalls durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro.